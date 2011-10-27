Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту Душанбе. Начался официальный визит президента Беларуси в Таджикистан

У трапа Александра Лукашенко приветствовал премьер-министр Таджикистана Акил Акилов.

Протокол официальной церемонии встречи общепринят мировой практикой, хотя всегда имеет и свой национальный колорит. Таким образом, Александр Лукашенко уже пообщался с премьером Таджикистана, а уже на 28 октября намечены переговоры глав государств. Они пройдут в формате «один на один», а затем – в расширенном составе, с участием официальных делегаций.

Кстати, многие из них уже обсудили направления сотрудничества. Участники белоруской делегации, которые прибыли в Таджикистан ранее, уже провели с партнерами ряд двусторонних встреч, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.