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Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту Душанбе. Начался официальный визит президента Беларуси в Таджикистан

27 октября 2011 17:20
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У трапа Александра Лукашенко приветствовал премьер-министр Таджикистана Акил Акилов.

Протокол официальной церемонии встречи общепринят мировой практикой, хотя всегда имеет и свой национальный колорит. Таким образом, Александр Лукашенко уже пообщался с премьером Таджикистана, а уже на 28 октября намечены переговоры глав государств. Они пройдут в формате «один на один», а затем – в расширенном составе, с участием официальных делегаций.

Кстати, многие из них уже обсудили направления сотрудничества. Участники белоруской делегации, которые прибыли в Таджикистан ранее, уже провели с партнерами ряд двусторонних встреч, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Лукашенко # Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Таджикистан

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