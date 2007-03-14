Латинская Америка не желает видеть Буша

Мексиканская столица протестует против визита Джорджа Буша в страну.Манифестанты собрались у здания посольства США, скандируя антиамериканские лозунги. Часть из них попыталась прорвать полицейские заслоны. Это привело к ожесточенным стычкам, в результате которых имеются раненые. 14 марта президент США должен покинуть Мексику, завершив продолжительное турне, в ходе которого он также посетил Бразилию, Уругвай, Колумбию и Гватемалу. Повсюду в Латинской Америке пребывание главы Белого дома сопровождалось манифестациями протеста против политики Вашингтона в регионе и в мире, в целом.