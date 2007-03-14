Беларусь и Россия делают новые шаги на пути к развитию Союзного государства

Ход реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы обсудят 14 марта в Минске на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Союзные парламентарии проанализируют также итоги работы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства" и внесут изменения в состав Экологического совета.

Заседание рабочей комиссии по вопросам торговли между Беларусью и Россией при союзном Совмине проходит в Москве. Накануне туда отправилась белорусская делегация.

В числе вопросов, вынесенных на обсуждение, поставки белорусского сахара на российский рынок.

В настоящее время поставки сахара на российский рынок осуществляются по прежней схеме - с полной выгрузкой вагонов на предмет проверки качества его происхождения. Беларусь предлагает упрощенную схему поставок, предусматривающую таможенное оформление и выборочную проверку. Подготовлен также проект межправительственного соглашения по поставкам белорусского сахара в Россию, он передан правительству РФ.