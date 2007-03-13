ОДКБ обсуждает вопросы военно-экономического сотрудничества

Вопросы военно-экономического сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности обсудят 13-14 марта в Астане. Здесь сегодня открывается заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Участники планируют рассмотреть целый пакет документов. В частности, проекты соглашений о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения, о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности и другие.