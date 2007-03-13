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Мексика встретила Джорджа Буша манифестациями протеста

13 марта 2007 12:02
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Это последний пункт остановки в рамках поездки президента США по Южной Америке. На центральной площади города демонстранты провели митинг с сожжением американского флага. А активисты экологической организации "Гринпис" устроили театрализованное шоу, выразив таким образом протест против американо-мексиканского соглашения в сельскохозяйственной области. В связи с визитом президента США приняты беспрецедентные меры безопасности. Многие улицы города перекрыты, повсюду расставлены блок-посты армии и полиции.

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