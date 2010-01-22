Кадровый день у Президента Беларуси

Он выдался очень насыщенным. В Беларуси назначено почти три десятка новых чиновников. Александр Лукашенко встретился с чиновниками и озвучил свое видение работы в новых экономических условиях.

Назначение чиновников столь высокого ранга происходит только после обстоятельной беседы у Президента. Глава государства лично встречается с назначенцами, чтобы задачи поставить напрямую, и чтобы нового чиновника узнать поближе. А может даже понять его профессиональные амбиции.

Сегодня Александр Лукашенко встретился с обновленным составом Управделами Президента. Из названия понятно: структура «при Президенте», потому требования к руководству весьма жесткие. Тем более, что в ведении Управделами несколько десятков промышленных предприятий и еще – Национальные парки: Нарочанский, Припятский. После серьезного разговора глава государства дал согласие на назначение Анатолия Дозорова первым заместителем Управляющего делами. Он человек в структуре не новый – последнее время возглавлял одно из подразделений ведомства.

Еще два новых зама – Юрий Назаров, которому тема Национальных парков и заповедников особо близка – он пришел с должности замминистра лесного хозяйства и Иосиф Ролич – до этого он возглавлял экономическое Управление в Управделами Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– По своим масштабам, Управление делами, такое же министерство, как и другие. Огромное количество предприятий, предприятия проблемные, которые мы когда-то собирали по стране, чтобы они не рассыпались. И сегодня, непростая ситуация на этих предприятиях. Но ту продукцию, которую они производят, если они будут производить качественно, нормально производить, она сегодня в стране нужна, ее можно сбыть в стране 100%. Но и конечно экспорт. Поскольку много предприятий связанных с лесным комплексом, а спрос на это увеличивается.

Анатолий Дозоров, первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь:

– Все предприятия подчиненные Управлению делами должны работать эффективно. И не с точки зрения валовых показателей. А сточки зрения именно эффективности. Президент подчеркнул, что не должно быть запасов готовой продукции на складах, они должны быть минимальными, при этом должна активно развиваться экспортная составляющая.

Следующая группа новоназначенных чиновников – управленцы из регионов. «Люди от земли» – так их нередко называет Президент и всегда не упускает возможности лично поговорить, из первых уст узнать, чем живут вдали от столицы.

Олег Морхат теперь возглавит Глубокский райисполком, Григорий Анисковец с завтрашнего дня начнет вникать в проблемы Ветковского района, куда он назначен председателем. Александр Пинчук в качестве руководителя уезжает в Петриковский район. А Юрий Москалев – в город Витебск, в администрацию Железнодорожного района. Рядом с ним будет работать Алексей Матюшко – он назначен управляющим делами Витебского облисполкома.

Юрий Москалев, глава администрации Железнодорожного района Витебска:

– Первая задача – это умение и желание работать с людьми. Поскольку должность главы администрации означает, что человек не начальник, а он работает на передовой.

Как надо уметь работать в современных экономических условиях – разговор продолжился затем с новыми руководителями ряда госорганизаций. Президента внимательно слушал новоназначенный Гендиректор предприятия «Белмедтехника» Валерий Ходжаев, он с медицинской сферой на «ты» – долгое время работал в Минздраве, и руководитель объединения «Белресурсы» – Александр Сазанович.

Александр Лукашенко:

– У нас очень проблем и по «Белмедтехнике», и по «Белресурсам» – схожие в какой-то степени направления нашей работы, и там, и там поставки. Конечно, очень хорошо, что «Белресурсы» начали продавать нашу технику. Думаю и «Белмедтехнике» придется искать новые направления работы.

Александр Сазанович, генеральный директор объединения «Белресурсы»:

– «Белресурсы» – это звучит гордо. Когда-то эта отрасль работала очень перспективно. Но произошел небольшой спад. Поэтому наша основная задача – развитие экспорта Республики Беларусь.

До Олимпиады в Ванкувере осталось три недели: время поговорить о спорте. Помощником Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма назначен Игорь Заичков, последнее время работавший в физкультурно-спортивном обществе «Динамо». А уникальный многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» возглавил новый гендиректор – Николай Ананьев, человек увлекающийся спортом, как по долгу службы – он в свое время возглавлял министерство, так и по велению души.

Игорь Заичков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

– Главой государства поставлена задача по исправлению ситуации в ряде видов спорта, как олимпийских, так и не олимпийских. Поставлена задача по приведению в соответствие затрат и отдачи в отдельных видах спорта.

Спортивная подготовка весьма важна и для этих людей – спецслужбы сегодня тоже обновились в кадровом плане. Руководители органов системы обеспечения безопасности собрались отдельно и с ними разговор особый.

Александр Лукашенко:

– Сегодняшняя встреча и кадровые назначения в сфере Комитета государственной безопасности имеют свой определенный оттенок, или отпечаток. Они происходят в условиях организационно-штатных изменений и ротаций руководящих кадров в КГБ. Хочу сказать, что это начало, думаю, что это будет хорошее начало. Мы должны придерживаться подобной практики, в перспективе, по всем силовым структурам.

Руководящий состав КГБ усилят два новых зама – Леонид Дедков и Игорь Бахматов. Сегодня же Президент назначил и руководителей региональных подразделений Комитета госбезопасности. По Брестской области – Игорь Бусько, по Гомельской – Иван Лесковский. Начальником управления КГБ по Гродненской области будет Иван Корж, а его коллега из Могилевской – Игорь Сергеенко. Спецслужбы Минска и пристоличного региона будут подчиняться Владимиру Калачу. А ведущий ВУЗ отечественных комитетчиков – Институт национальной безопасности – теперь возглавит Игорь Кузнецов. И еще два новых назначения – начальники главных управлений КГБ – Сергей Шугаев и Виктор Ярута.

Александр Лукашенко:

– Естественно, что без подготовки высокопрофессиональных кадров, добиться успеха в деле невозможно. Отсюда вывод – кадровая и идеологическая работа должна быть поднята на качественно новый уровень. Не останавливаясь на деталях и сопутствующих факторах, я кратко напомнил вам круг основных проблем, для решения которых Комитету необходимы новые подходы. А новые подходы невозможны без притока новых сил.

О безопасности, только уже в экономическом плане Президент говорил, когда встретился с новоназначенными дипломатами. Валерий Брылев возглавит наше диппредставительство в Казахстане. А Виктор Денисенко – назначен послом в Кыргызскую Республику. Обе страны – наши важные экономические партнеры. Задача дипкорпуса – экспортный прорыв.

Александр Лукашенко:

– Сегодня мы замахнулись с Казахстаном на реализацию очень больших и масштабных программ. Казахстан очень заинтересован в нас, я это знаю по президенту Казахстана, который меня просит, чтобы мы не уходили из некоторых направлений сотрудничества, поддерживали их. Программы прорабатывались в Правительстве серьезно, оно очень хорошо знает эти программы. Поэтому – это, прежде всего, ваша кровная задача, задача в сфере экономики. Второе – мы хотим построить Таможенный союз – Россия, Казахстан и Беларусь. И Казахстан здесь играет не последнюю роль.

Глава государства также назначил: Чрезвычайного и Полномочного Посла в Объединенных Арабских Эмиратах – Александра Семешко Послом в Государстве Катар и Королевстве Саудовская Аравия по совместительству. А главу египетского диппредствительства, постоянного представителя при Лиге арабских государств – Игоря Фисенко – Послом в Султанате Оман по совместительству.

Сегодня Президент также дал согласие на назначение ряда чиновников для наших интеграционных структур. Татьяна Старченко будет заместителем ответственного секретаря Комиссии таможенного союза, Сергей Цедрик – заместителем руководителя департамента в Секретариате Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Леонтий Хоружик – начальником департамента экономики Постоянного комитета Союзного государства.

Ирина Туркова, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.