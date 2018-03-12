Григорий Рапота: «Одним из основных вопросов в повестке дня Высшего госсовета является принятие бюджета за 2018 год»

Новости Беларуси. Официальный Минск готовится к важному политическому событию 2018 года – заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перечень вопросов и сроки проведения 12 марта во Дворце Независимости обсудили Александр Лукашенко и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Президент Беларуси предложил провести встречу в нашей стране после президентских выборов в России: они пройдут 18 марта. С вновь избранным президентом Российской Федерации есть что обсудить.

Евгений Горин, СТВ:

Союзное государство Беларуси и России считается ядром интеграции на постсоветском пространстве. В экономическом, политическом, социальном и военном планах она сейчас на самой продвинутой стадии. Даже по сравнению с ЕАЭС. Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости – подготовка к предстоящему Высшему госсовету.

Уже 18 марта в России пройдет главная политическая кампания – выборы президента. И тогда госсекретарь Григорий Рапота должен будет встретиться с избранным российским лидером, чтобы с ним также согласовать повестку предстоящего ВГС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести его.

У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, провести ее в рамках заседания Высшего государственного совета.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Накопилось много вопросов, это естественно. Потому что все-таки мы все работаем. Когда я говорю мы, имею виду и российскую сторону, и белорусскую, все институты Союзного государства. Сформирована повестка дня Совета министров, сформирована повестка дня и Высшего госсовета.

Наиважнейшим направлением сотрудничества остается союзная экономика. В частности – преодоление спада в российско-белорусской торговле. По итогам 2017-го есть положительная динамика. Товарооборот составил 28 миллиардов долларов.

Хотя в лучшие времена он достигал более 40 миллиардов. Увеличить цифры можно было бы поставками белорусских продуктов, которые популярны у россиян.

Остается надеется, что все шероховатости в мясо-молочной торговле будут урегулированы в ближайшее время. Впрочем, эти вопросы решаются в плоскости ЕАЭС.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Одним из основных вопросов в повестке дня Высшего госсовета – это принятие бюджета за 2018 год. Чтобы нам не тормозить бюджетный процесс, мы уже все согласования провели. Александр Григорьевич сказал мне, что уже подписал бюджет, поэтому мы можем работать спокойно уже с принятым на 2018 год бюджетом. В первой половине года у нас еще должен быть Совет министров. Все даты будут определены после выборов, но не думаю, что процесс принятия решения будет затягиваться.

На рассмотрение ВГС может быть вынесена обновленная Военная доктрина Союзного государства. Ну а горячий вопрос, который надо решить до этого момента – утверждение балансов поставок сельхозпродукции между Беларусью и Россией. Этот процесс почему-то в 2018 году затянулся.