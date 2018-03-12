Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Григорием Рапотой

Новости Беларуси. Перечень вопросов и сроки проведения Высшего госсовета обсудили 12 марта Александр Лукашенко и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент предложил провести заседание ВГС в Беларуси после президентских выборов в России. Обсудить действительно есть что. В первую очередь в центре внимания – военно-политическая сфера и экономическое сотрудничество. Сейчас же соответствующие вопросы и повестку должны детально проработать правительства и ведомства двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть ряд вопросов, которые нам следует серьезно обсудить, начиная от внутренних проблем в двух государствах. В России, конечно, боле активно идут процессы, как никогда, естественно и президентские выборы, которые всегда активизируют общество, не говоря уже об элитах. В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси. Но, к нашей радости, к лучшему. Потому что не только активизируется общество в преддверии президентских выборов, но и экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем.

Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести Высший государственный совет.

У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного Президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому Президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания Высшего государственного совета.



Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Накопилось много вопросов, это естественно. Потому что все-таки мы все работаем. Когда я говорю «мы», я имею виду и российскую сторону, и белорусскую, все институты Союзного государства. Сформирована повестка дня Совета министров, сформирована повестка дня и Высшего госсовета.