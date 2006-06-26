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Города Борисова стало больше

26 июня 2006 14:02
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Борисов и Борисовский район Минской области стали единым целым. Их объединили в единый административно-территориальный регион. Такое решение принято на внеочередных сессиях Борисовского городского и районного Советов депутатов. На заседании отметили положительный опыт подобного объединения в Слуцке и Молодечно, и единодушно поддержали реорганизацию в Борисове. Напомним, что недавно на сессиях местных Советов было принято решение об объединении Солигорска и Солигорского района.

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