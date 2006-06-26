Города Борисова стало больше

Борисов и Борисовский район Минской области стали единым целым. Их объединили в единый административно-территориальный регион. Такое решение принято на внеочередных сессиях Борисовского городского и районного Советов депутатов. На заседании отметили положительный опыт подобного объединения в Слуцке и Молодечно, и единодушно поддержали реорганизацию в Борисове. Напомним, что недавно на сессиях местных Советов было принято решение об объединении Солигорска и Солигорского района.