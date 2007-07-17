В руководстве КГБ - большие перестановки

Президент произвел кадровые перестановки в силовых структурах.

Александр Лукашенко освободил от должностей председателя Комитета госбезопасности генерал-лейтенанта Степана Сухоренко и первого заместителя председателя КГБ генерал-майора Василия Дементея, в связи с переводом на другую работу.



Председателем ведомства назначен генерал-майор Юрий Жадобин, занимавший до этого пост начальника Службы безопасности Президента Беларуси. Юрий Жадобин с 1976 по 1990 года прошел все должностные ступени от командира взвода до командира полка. Затем до 1999 года служил на командных должностях в системе Гражданской обороны Беларуси, внутренних войсках МВД. С 1999 года занимал должность замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками. С сентября 2003 года - начальник Службы безопасности Президента Беларуси. Юрий Жадобин награжден орденами "За службу Родине" третьей степени и "Красной звезды", медалью "За безупречную службу" первой степени.

Начальником Службы безопасности Президента Александр Лукашенко назначил подполковника Андрея Втюрина, занимавшего до настоящего времени должность начальника управления личной охраны в этой структуре.



Новому руководству поручено в кратчайшие сроки внести Президенту предложения о кадровом укреплении Комитета госбезопасности.

