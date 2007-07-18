Пограничники Беларуси и Литвы подводят итоги совместной работы

В Гродно сегодня руководители погранведомств Беларуси и Литвы обсудят обстановку на совместной границе. В течение трех дней участники обменяются информацией о работе погранведомств по пресечению незаконной транзитной миграции, контрабанды наркотиков, транспортных средств и товаров подакцизной группы. Кроме того, главы ведомств планируют подвести итоги сотрудничества в сфере охраны границы и работы пунктов пропуска. Программой встречи предусмотрено посещение подразделений Гродненского и Лидского пограничных отрядов.