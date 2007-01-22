"Вопрос-ответ" - на высоком уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью немецкой газете "Вельт ам Зоннтаг".

Вопросы для белорусского Президента подготовил известный немецкий политолог программный директор Кёрбер-центра и издатель аналитического обзора "СНГ - Барометр" Александр Рар.

В частности, темами обсуждения стали вопросы взаимоотношений Беларуси и Запада и возможностей выстраивания диалога между Беларусью и Европой. Немецкий политолог также интересовался реальной подоплекой белорусско-российского энергетического спора и истинными причинами давления на страну извне со стороны отдельных сил.

Как отметил Александр Рар, "Европа изменила свое отношение. Возрос интерес к Беларуси".