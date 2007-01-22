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"Вопрос-ответ" - на высоком уровне

22 января 2007 14:42
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью немецкой газете "Вельт ам Зоннтаг".

Вопросы для белорусского Президента подготовил известный немецкий политолог программный директор Кёрбер-центра и издатель аналитического обзора "СНГ - Барометр" Александр Рар.
В частности, темами обсуждения стали вопросы взаимоотношений Беларуси и Запада и возможностей выстраивания диалога между Беларусью и Европой. Немецкий политолог также интересовался  реальной подоплекой белорусско-российского энергетического спора и  истинными причинами давления на страну извне со стороны отдельных сил.
Как отметил Александр Рар, "Европа изменила свое отношение. Возрос интерес к Беларуси".

                                                                                              

 

                             

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