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Беларусь и Украина подготовили проект нового соглашения о безвизовых поездках граждан

31 января 2007 14:39
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Согласно документу, срок пребывания без регистрации на территории нашей страны граждан Украины и на территории Украины белорусов может составить 30 суток. Кроме того, в проекте указан полный список документов для граждан обеих стран, на основании которых будет даваться разрешение на пребывание на территории двух государств. Обсуждение проекта соглашения запланировано во время переговоров высшего руководства двух стран. Принятие этого важного документа упростит взаимные поездки и пребывание граждан на территории соседних стран.

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