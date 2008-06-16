Беларусь и Россия расширяют сотрудничество

В нашу страну прибыла делегация Новгородской области.

Ее возглавил Губернатор – Сергей Митин. "Новгородская область заинтересована в создании на своей территории совместного с Беларусью технопарка", – заявил губернатор российского региона. Новгородская область намерена увеличить закупки в Беларуси дорожных, коммунальных машин в связи с предстоящим в будущем году юбилеем Великого Новгорода, которому исполняется 1150 лет. Российский регион планирует значительно увеличить и сельскохозяйственное производство, поскольку рядом расположены большие рынки сбыта – Санкт-Петербург и Ленинградская область.



Новгородская область имеет почти полмиллиона гектаров пашни, но использует лишь половину. Поэтому принято решение выделить из бюджета значительные средства для приобретения белорусской сельхозтехники. Кроме того, регион заинтересован в увеличении импорта белорусской лесной техники, а также в совместной разработке богатых торфяных месторождений.