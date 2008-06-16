Президент Литвы отказался требовать компенсацию у Германии

Валдас Адамкус негативно оценил инициативу депутатов, предложивших выставить счет за "оккупацию" не только России, но и Германии. По его словам, к таким шагам необходимо хорошо подготовиться, в противном случае, может существенно пострадать имидж республики. С предложением выдвинуть претензии к Германии выступили представители парламентского комитета по иностранным делам. По их мнению, Литва, таким образом, могла бы продемонстрировать объективный характер своих претензий.



Требование компенсировать ущерб за "советскую оккупацию" Литва адресовала России как правоприемнице Советского Союза. Российская сторона удовлетворять подобные претензии отказывается.