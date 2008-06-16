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В Люксембурге проходит экстренное заседание по дальнейшей судьбе Лиссабонского соглашения

16 июня 2008 13:50
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Главы МИД 27-ми стран-членов Евросоюза на референдуме в Ирландии пытаются найти пути выхода из кризиса после провала документа заменяющего европейскую конституцию. В минувший четверг против него проголосовало более половины избирателей. Если компромисс не будет найден, то по мнению экспертов, может повториться кризис 2005 года. Тогда проект конституции ЕС отвергли на референдумах в Нидерландах и Франции. К слову, для вступления договора в силу необходимо чтобы документ одобрили все государства ЕС. Пока же его ратифицировали 18 из 27 стран.

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