В Люксембурге проходит экстренное заседание по дальнейшей судьбе Лиссабонского соглашения

Главы МИД 27-ми стран-членов Евросоюза на референдуме в Ирландии пытаются найти пути выхода из кризиса после провала документа заменяющего европейскую конституцию. В минувший четверг против него проголосовало более половины избирателей. Если компромисс не будет найден, то по мнению экспертов, может повториться кризис 2005 года. Тогда проект конституции ЕС отвергли на референдумах в Нидерландах и Франции. К слову, для вступления договора в силу необходимо чтобы документ одобрили все государства ЕС. Пока же его ратифицировали 18 из 27 стран.