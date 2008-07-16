Внимание общественности приковано к ливано-израильской границе

События на Ближнем Востоке уже называют историческими. Под эгидой Международного Красного Креста в приграничном порту началась процедура обмена пленными между Израилем и группировкой "Хезболла". Два захваченных еще в 2006 году израильских солдата, которых власти Израиля планировали обменять на пятерых боевиков шиитского движения, мертвы. Представители ливанской группировки доставили к израильской границе два гроба. Предполагается, что в них и находятся тела израильских военнослужащих, захват которых стал поводом к началу Второй ливанской войны.