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Анатолий Сивак: Контейнерные поезда пересекают границу Беларуси с ЕС за 30 минут

08 июня 2017 13:44
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Новости Беларуси. Объединенные усилия стран Центрально-Европейской инициативы позволят устранить барьеры на пути товарных потоков и поспособствуют развитию экономик государств.

Возможность совместной модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, упрощение таможенных процедур 8 июня обсуждали в Минске участники международной встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители ЦЕИ (а это 18 стран Евразийского экономического союза), Китая и Литвы перспективы будущего взаимодействия видят в реализации принципа «зеленой логистики» и «цифровых» транспортных коридоров. Наводить мосты между Европой и Азией будут в привязке к масштабному проекту «Один пояс, один путь». Первые шаги Беларусь уже сделала.

Анатолий Сивак: Контейнерные поезда пересекают границу Беларуси с ЕС за 30 минут-1

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Сегодня в международном плане электронная накладная работает в Беларуси с различными государствами. Вы слышали – контейнерный поезд пересекает границу с Евросоюзом за 30 минут? Вы мало где в мире найдете такой пример.

Беларусь – главный связующий транспортный узел между Европой и Азией. Через нашу страну проходят железнодорожные составы с грузами по маршруту Великого Шелкового пути. А в китайско-белорусском индустриальном парке открыт крупный логистический центр. Продумываются дальнейшие шаги по модернизации инфраструктуры, в том числе и в приграничных зонах.

# Беларусь-Евросоюз # Анатолий Сивак

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