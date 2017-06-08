Анатолий Сивак: Контейнерные поезда пересекают границу Беларуси с ЕС за 30 минут

Новости Беларуси. Объединенные усилия стран Центрально-Европейской инициативы позволят устранить барьеры на пути товарных потоков и поспособствуют развитию экономик государств.
Возможность совместной модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, упрощение таможенных процедур 8 июня обсуждали в Минске участники международной встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители ЦЕИ (а это 18 стран Евразийского экономического союза), Китая и Литвы перспективы будущего взаимодействия видят в реализации принципа «зеленой логистики» и «цифровых» транспортных коридоров. Наводить мосты между Европой и Азией будут в привязке к масштабному проекту «Один пояс, один путь». Первые шаги Беларусь уже сделала.