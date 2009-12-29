30 декабря Александр Лукашенко проведет пресс-конференцию для центральных и региональных СМИ Беларуси

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Мероприятие пройдет в принципиально новом формате.

Трансляция пресс-конференции начнется в 12.00 часов по Первому каналу Белорусского радио. В вечернем эфире Первого национального телеканала, а также каналов «ОНТ» и «СТВ» будет показана телеверсия пресс-конференции.

К пресс-конференции Президента Беларуси уже все готово у связистов. Многоканальный телемост свяжет Минск со всеми областями. Таким образом, у региональных журналистов будет возможность задать свой вопрос в режиме он-лайн. Связь будет обеспечена по подземным волоконно-оптическим линиям. Это современная технология, которая позволяет организовывать видеоконференции, не зависимо от погодных условий.

Михаил Хендогий, начальник центра междугороднего телевидения:

– Связь работает при любых обстоятельствах, в любую погоду. Это наша работа, это наша задача.