А.Лукашенко и Д.Медведев встретятся трижды

Президенты Беларуси и России планируют еще трижды встретиться до конца года. Об этом заявил 27 августа журналистам в Сочи Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, президенты договорились, что Дмитрий Медведев приедет в Беларусь в сентябре на совместные белорусско-российские учения. Это будут «самые масштабные учения, не глядя на кризис». «Это белорусско-российская группировка на западном направлении, основу которой составляет белорусская армия. Учения будут посвящены функционированию этой группировки: насколько она эффективна, насколько может защищать наши западные рубежи», - пояснил глава белорусского государства.



Во второй раз Дмитрия Медведева ожидают в Беларуси в конце ноября на заседании ЕврАзЭС. В третий же раз лидеры двух стран планируют встретиться в начале декабря в Москве на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.