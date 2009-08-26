Совместные комплексные учения в ОДКБ

В Москве в объединенном штабе собрались представители силовых структур семи стран-участниц ОДКБ.

Первый этап продлится три дня. Это так называемая «штабная фаза». Второй - запланирован на осень и пройдет на территории Беларуси. Это российско-белорусские оперативно-стратегические учения «Запад-2009». Заключительная фаза комплексных учений ОДКБ состоится в октябре в Казахстане.

«Подготовка и проведение столь масштабных учений требует достаточно большого временного фактора, достаточно больших затрат ресурсов. И мы уже выходим на конечную стадию проведения этих учений. В некоторых вопросах мы можем говорить, что эти учения уже начались. И вот это подразделение на территории которого мы находимся, она также будет принимать участие, вычислять пуски баллистических ракет с территории РФ», - рассказал Юрий Жадобин, государственный секретарь совета безопасности Республики Беларусь.