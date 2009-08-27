Страны СНГ предлагают ООН отметить 65-ю годовщину окончания Второй мировой

С просьбой об этом к генсеку организации официально обратилась Российская Федерация.

Это предложение может стать Дополнительным пунктом в повестке дня 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Призыв РФ призыв поддержали ещё 6 государств Содружества: Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В документе на имя Пан Ги Муна указывается, что «стремление навсегда избавить человечество от бедствий войны послужило основой для создания Организации Объединенных Наций». Поэтому сегодня важно помнить уроки прошлого, чтить память погибших во Второй мировой войне, содействовать сохранению исторической памяти народов.

Кроме того, авторы хотят ещё раз обратить внимание всего мира на подъем неофашистских и неонацистских идеологий, а также на рост агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии. Поэтому противодействовать этому явлению нужно всем странам Земли.