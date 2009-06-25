Александр Лукашенко: Я никогда не обещал, что отдам 17 заводов (ВИДЕО)

«Я даже Медведеву с обидой сказал: разве можно такие условия ставить» - Я никогда не обещал, что взамен на что-то отдам 17 молокоперерабатывающих заводов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я даже Медведеву с обидой сказал: разве можно такие условия ставить. Мол, вот вы на рынок поставляете свою продукцию, отдайте нам свои заводы. Но ведь мы, белорусы, сами эти заводы модернизировали, и эти предприятия сегодня акционированы и находятся фактически в частных руках, у производителя.
Александр Лукашенко напомнил, что недавно у него состоялся разговор с представителями российского и белорусского капитала, работающего в белорусской нефтеперерабатывающей отрасли.
И тогда он предложил, чтобы правила игры на нефтяном рынке вырабатывали не правительственные чиновники, а представители компаний, которые сядут за один стол с правительством. Это предложение белорусского лидера было принято бизнес-кругами, а чуть позже в российских СМИ прошли заявления, что, мол, Лукашенко составляет список поставщиков и это еще один удар по России.
- Кроме того, я предложил по приватизации НПЗ: если вы хотите вести приватизацию нефтеперерабатывающего комплекса, я готов обсуждать эту тему с теми, кто уже давно работает в этой сфере. Я им пообещал: давайте три года поработаем так, как вы думаете работать на приватизированном предприятии. Если с вашей стороны все будет нормально и такие позиции вас удовлетворят, то через три года будем заниматься приватизацией того или иного завода. Но давайте три года поработаем, чтобы мы увидели, как это будет, ведь вопрос для Беларуси очень чувствительный, - рассказал Александр Лукашенко. - Все согласились. Потом чиновники говорят: России не выгодно. Что здесь невыгодного?