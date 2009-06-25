Александр Лукашенко: Я никогда не обещал, что отдам 17 заводов (ВИДЕО)

Валентин Сукало: Мораторий на смертную казнь вполне реален

Сегодня смертная казни сохраняется в законодательстве 49 стран, но фактически она применяется в 25 странах. По сути, отметил председатель Верховного суда, 24 государства ввели мораторий на ее применение.