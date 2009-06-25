Валентин Сукало: Мораторий на смертную казнь вполне реален

Сегодня смертная казни сохраняется в законодательстве 49 стран, но фактически она применяется в 25 странах. По сути, отметил председатель Верховного суда, 24 государства ввели мораторий на ее применение. - Что касается моратория, то это промежуточное решение к отмене смертной казни. Я думаю, что оно вполне реально и обосновано, потому что у нас имеется вторая мера наказания - пожизненное заключение, которое назначается за особо тяжкие преступления. По своей суровости оно мало чем отличается от смертной казни, - сказал председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.



Сегодня смертная казни сохраняется в законодательстве 49 стран, но фактически она применяется в 25 странах. По сути, отметил Валентин Сукало, 24 государства ввели мораторий на ее применение.



- Не вижу препятствий для того, чтобы это произошло и в нашей стране, - сказал он.



Валентин Сукало также рассказал, что в 2008 году к пожизненному заключению было приговорено 7 осужденных, к исключительной мере наказания - один. По данным Верховного суда, в 2008 году в мире к смертной казни было приговорено 1 тыс. 300 человек , передает корреспондент БЕЛТА.