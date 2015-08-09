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9 августа завершается образование участков для голосования по выборам Президента Беларуси

09 августа 2015 14:04
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Новости Беларуси. Сегодня должно завершиться образование участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь. По законодательству, количество избирателей на одном участке не должно превышать 3 тысяч человек.

Очередной этап – выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий. Он продолжится до 23 августа включительно.

Участковые избиркомы должны быть образованы не позднее, чем за 45 дней до выборов, то есть до 26 августа включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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