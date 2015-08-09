9 августа завершается образование участков для голосования по выборам Президента Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня должно завершиться образование участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь. По законодательству, количество избирателей на одном участке не должно превышать 3 тысяч человек.

Очередной этап – выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий. Он продолжится до 23 августа включительно.

Участковые избиркомы должны быть образованы не позднее, чем за 45 дней до выборов, то есть до 26 августа включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.