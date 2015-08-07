Лидия Ермошина: Интерес к предвыборной кампании среди молодежи в Беларуси растет

Новости Беларуси. Интерес к предвыборной кампании среди молодежи в Беларуси растет. Об этом 7 августа заявила глава Центризбиркома на встрече с лидерами Белорусского республиканского союза молодёжи. На открытых дебатах Лидия Ермошина присутствовала в качестве эксперта не случайно — темой дискуссии молодежи и представителей общественных организаций стала «Избирательная система Республики Беларусь».

Более двухсот лидеров молодежных объединений со всей страны собрались за круглым столом в рамках проекта «Выбирай.бай». Возможность задать интересующие вопросы экспертам и высказать свои пожелания была у всех участников форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Компания «Выбирай.бай», в том числе сегодняшние дебаты — это, наверное, те культурные, интеллигентные мероприятия агитационного характера, которые должны делаться для молодежи. Вполне возможно, что они воспитают действительно ответственных избирателей.

Сергей Владимиров, первый секретарь Пинского районного комитета ОО «БРСМ»:

Этот формат, он очень нужный. Он действительно то, чего, может быть, нам не хватало немного ранее. Люди задают вопросы, на них получают ответы.

Никита Вдовенко, студент БГУ:

Каждый может внести свой вклад. У нас в университете активно работают студенческие организации, так что многие инициативы, которые предлагаются молодежью, все это имеет место.