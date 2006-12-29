Госавтоинспекция Беларуси проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Зима - экзамен для водителя". Сотрудники ГАИ встречаются с автовладельцами, чтобы ещё раз обратить их внимание на особенности управления машиной зимой и безопасное поведение на дороге. А маленьких пациентов 6-ой и 9-ой больниц Минска, где лечатся пострадавшие в авариях дети, сегодня навещают Дед Мороз и Снегурочка. В столице сегодня - акция "Больше не ошибайся!", направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.