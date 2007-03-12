Сводные отряды войск - защита против инфекции

Сводные отряды войск радиационной, химической, биологической защиты будут сформированы для действий во всех областях республики и смогут при необходимости в течение суток приступить к работе по ликвидации очагов возможного возникновения инфекции.

Смотры таких отрядов состоятся 12 марта. Подразделения обеспечиваются специальными машинами и оборудованием для проведения дезинфекционных работ, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и специальными веществами. При необходимости отряды смогут выполнить весь комплекс соответствующих мероприятий.

Тем временем, в Гомельской области началась вакцинация домашней птицы против вируса птичьего гриппа. Всего закуплено около 700 тысяч доз вакцин. Этого количества достаточно для разовой прививки вновь появившихся на подворьях птиц. Вакцинация будет проведена во всех населенных пунктах региона, расположенных вблизи птицефабрик, водоемов и в трехкилометровой зоне от них, на границе с Россией. Завершить ее планируется на следующей неделе. На данный момент ситуация в Гомельской области находится под контролем, случаев заболевания домашней птицы опасным вирусом не зафиксировано.