Жизнь Минска и минчан 5 ноября

Билеты на 16-й международный фестиваль «Листопад» уже в продаже.

ДЕВЯТАЯ ПОЛИКЛИНИКА ВЫРОСЛА НА ЭТАЖ

Реконструкция «девятки» перешла на завершающий этап. Издалека заметна яркая расцветка обновленного здания, готовы тротуары и парковка. Внутри же полностью изменилась планировка, нашлось место даже для зимнего сада. Диагностику упростит техника нового поколения, а толстые карточки заменят компьютерные файлы.

НОВАЯ ПРОТИВОГОЛОЛЁДНАЯ СМЕСЬ НА УЛИЦАХ МИНСКА

Готовность по первому сигналу. 5 ноября на магистралях города погода навела свои порядки. Только дорожников не перехитрить – гололёд обработали с умом. В противогололёдной смеси – ни грамма песка, ни полграмма соли. Ноу-хау растворитель льда – пока опытный эксперимент. Секрет в доломитовой крошке и результат показывает, что от ума не горе. Антигололёдный реагент не только в минуты плавит лёд, но и оперативно удобряет городскую почву.

СПИСОК ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ ПОПОЛНИЛА ПТИЦА СЧАСТЬЯ

Местные жители говорят, стоит потереть ее и счастье обязательно найдется. Это пернатое создание, застывшее в скульптуре, поселилось на улице Карбышева после реставрации сквера. Над новым обликом зеленой зоны потрудилась и рука ландшафтных дизайнеров. Деревья-старожилы разбавили кустарники, а шику живописным аллеям добавили декоративные вазы для летних клумб. Место нашли и для детворы. На радость им – качели и горки с крутыми виражами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КИНОМАНОВ

Билеты на 16-й международный фестиваль «Листопад» уже в продаже. Сам марафон киноарта – тоже не за горами. Об этом пестрят афиши и напоминают растяжки. Что представит «Листопад» и сколько километров плёнок в кинозакромах? Через неделю тайное станет явным. Но гурманов киноменю точно не разочарует.

ЗВЁЗДЫ ТАНЦПОЛА ИЗ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ ВЫШЛИ НА ПАРКЕТ МИНСКОГО ДВОРЦА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

Претенденты на победу в конкурсных номинациях фестиваля «Славянский кубок» презентовали свои эксклюзивные номера. Из 2000 юных участников в третьем туре соревнований блеснут лишь те, кто покорит жюри грацией, пластикой, темпераментом и искусством импровизации. Звёзд паркета ждёт специальный приз – хрустальный славянский кубок.

5 НОЯБРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

Ровно 70 лет назад состоялась премьера первого национального белорусского балета «Соловей». В 1951 открылся ГУМ, правда, не для всех. Право первого посещения крупнейшего магазина получили только руководители республики, представители общественности и журналисты, а спустя 13 лет первых покупателей принял и ЦУМ.

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