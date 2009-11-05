Большинство украинцев доброжелательно относятся к белорусам

Это показало социологическое исследование, проведенное Центром Разумкова накануне визита белорусского лидера в Украину.

Оценивая свое отношение к Президенту соседнего государства, более половины граждан Украины высказали положительное мнение, и лишь около 4 % опрошенных выразили негативное отношение к Александру Лукашенко. Менее 1% никак не определили своего отношения.

Ожидания граждан от визита в Украину Александра Лукашенко вообще положительные. Почти 2/3 украинцев ожидают, что этот визит улучшит двусторонние отношения двух стран. При этом 17% респондентов считают, что визит качественно улучшит весь комплекс двусторонних отношений, а 44% ожидают положительных изменений в отдельных сферах сотрудничества. Не ожидают положительных изменений около 16,5% опрошенных.