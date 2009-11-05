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Единый таможенный тариф на автомобили распространяется только на юридических лиц

05 ноября 2009 20:15
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Документ будет принят тремя странами Таможенного союза в ближайшее время.

Что касается ввоза товаров физическими лицами, то остаются прежние нормы, предусмотренные национальным законодательством. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете страны.

Сергей Полудень, начальник управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
«Проект единого таможенного тарифа будет вынесен на подписание 27 ноября. В отношении физических лиц, документ, который будет регулировать ввоз, как транспортных средств, так и других товаров, его разработка запланирована на следующий год».

# Экономика # общество

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