Прямой эфир

Жизнь Минска и минчан 5 июля

06 июля 2010 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чем запомнился этот день минчанам – в традиционном опросе программы «Столичные подробности».На ВИДЕО.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 июля 2010 12:00

Ношение паранджи хотят запретить во Франции

06 июля 2010 11:59

В американском сегменте МКС снова сломался туалет стоимостью 19 миллионов долларов

Неделя высокой моды стартовала в Париже
06 июля 2010 09:46

Неделя высокой моды стартовала в Париже