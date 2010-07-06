Жизнь Минска и минчан 5 июля

Парламент Франции начинает обсуждение законопроекта о запрете публичного ношения паранджи и одной из ее разновидностей – никаба.
Астронавты НАСА стали чаще «залетать» на российский сегмент Международной космической станции. На американской половине снова вышел из строя санузел.
На одном из самых модных светских мероприятий всемирного масштаба будут представлены коллекции осень-зима 2010-2011 самых известных в мире Кутюрье, а также молодых талантливых дизайнеров.
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