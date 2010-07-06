Ношение паранджи хотят запретить во Франции

Парламент Франции начинает обсуждение законопроекта о запрете публичного ношения паранджи и одной из ее разновидностей – никаба.

Сторонники нововведения считают, что такая мусульманская одежда противоречит светскому характеру французского государства и принципам гендерного равенства. Они указывают также на соображения безопасности. Противники законопроекта утверждают, что запрет приведет к ограничению свободы личности.

Голосование в нижней палате парламента Франции намечено на 13 июля. В случае одобрения законопроект в сентябре обсудит верхняя палата – Сенат. Наказание за нарушение новых правил предусматривает штраф – 150 евро.