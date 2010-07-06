В американском сегменте МКС снова сломался туалет стоимостью 19 миллионов долларов

Астронавты НАСА стали чаще «залетать» на российский сегмент Международной космической станции. На американской половине снова вышел из строя санузел.Сложнейшее инженерное устройство стоимостью 19 миллионов долларов произведено российской космической корпорацией. Такой же туалет – и в российском модуле «Звезда», но американское устройство дополнительно оснащено подсистемой регенерации непитьевой воды – она обошлась налогоплательщикам еще в 250 миллионов долларов.