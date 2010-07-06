Прямой эфир

В американском сегменте МКС снова сломался туалет стоимостью 19 миллионов долларов

06 июля 2010 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Астронавты НАСА стали чаще «залетать» на российский сегмент Международной космической станции. На американской половине снова вышел из строя санузел.Сложнейшее инженерное устройство стоимостью 19 миллионов долларов произведено российской космической корпорацией. Такой же туалет – и в российском модуле «Звезда», но американское устройство дополнительно оснащено подсистемой регенерации непитьевой воды – она обошлась налогоплательщикам еще в 250 миллионов долларов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Неделя высокой моды стартовала в Париже
06 июля 2010 09:46

Неделя высокой моды стартовала в Париже

06 июля 2010 08:35

Мир отмечает романтический праздник – День поцелуев

Кубок мира по футболу, сделанный из кокаина, изъяли в Колумбии
06 июля 2010 07:15

Кубок мира по футболу, сделанный из кокаина, изъяли в Колумбии