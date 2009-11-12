Жизнь Минска и минчан 12 ноября

Фаворитками республиканского конкурса продавцов стали две минчанки.

Мастерство не продается, но должно иметь товарный вид

Фаворитками республиканского конкурса продавцов стали две минчанки. По сравнению с другими претендентками, у них перевесили главные качества профессионала за прилавком – оперативность в подсчётах, скорость реакции, обходительность с покупателями и, конечно, обаятельная улыбка.

Впрочем, чествовали сегодня всех 12 финалисток. Когда на девушек одели ленты почёта, они стали достойными конкурса красоты.

Новый обелиск украсил могилу Неизвестного солдата

Казалось, ещё немного – и народная тропа к этому малоприметному месту Ленинского района уж точно травой порастёт. Братская могила затерялась среди старых деревьев, а сейчас стала исторической достопримечательностью первого переулка Пирогова. После субботника памятник отреставрировали, и теперь красную гранитную звезду издалека заметишь, а у подножия всегда - живые цветы.

Орфографический переполох спутал дорожные ориентиры

Направо пойдёшь – на Могилёвскую придёшь, налево свернёшь – на Могилёвксую. Вот и думай: то ли неверною дорогою идём, товарищи, то ли новая улица на карте города.

Орфографический переполох спутал дорожные ориентиры, и как мы ни старались – улицу Могилёвксую среди привычных маршрутов так и не нашли. Выходит, описка. Однако, эта прояснившаяся деталь внесла в ситуацию очередную неясность. Но смеем вас уверить, уважаемые автомобилисты, стрелки не лгут. Без ошибок – по всем направлениям. Могилёвская растёт, а значит, куда ни глянь — траектория одной и той же улицы.

Доходы из отходов

На мусорном полигоне «Тростенец» свалочный газ уже в ближайшее время превратят в электроэнергию: 1000 тонн газа в год и 1 мегаватт в час.

Добывать биогаз из бытовых и промышленных отходов будут через скважины на 30-метровой глубине. Сейчас там полным ходом идет монтаж оборудования. В перспективе такая же установка появится и на полигоне Северный.

Шестой день подряд Минск находится во власти тумана

Классический случай произошел сегодня на перекрестке улиц Аранской и Маяковского. Женщины за рулем иномарок так и не смогли определиться, кому из них горел зеленый, а кому красный свет — читать дальше .

Этот день в истории столицы

В далёком 1797 году начали составлять атлас Минской губернии.

Ровно полвека назад во Дворце культуры профсоюзов состоялась первая городская конференция библиотечных работников и актива читателей.

А два года назад в Минске открылся турнир сильнейших фехтовальщиков Республики Беларусь.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.