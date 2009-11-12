Работа Общественно-консультативного совета при Президенте Беларуси приостановлена

С учетом появившихся в СМИ выступлений отдельных оппозиционных деятелей, среди которых есть и члены Общественно-консультативного совета, что ОКС якобы является "бутафорской" и "декларативной структурой", председатель Общественно-консультативного совета при Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Макей сделал следующее заявление.Общественно-консультативный совет создавался не под политическую конъюнктуру, а для реальной работы. Власть, полагая, что любое мнение должно быть услышано, и ни одна идея, могущая принести благо стране, не должна быть упущена, сознательно пошла навстречу неоднократно высказанным пожеланиям ряда известных общественных деятелей.Появление ОКС создало механизм реального диалога людей, придерживающихся различных точек зрения.Однако спокойное и конструктивное развитие событий оказалось не по душе некоторым оппозиционным деятелям. Нападки на ОКС осуществлялись и раньше, однако в преддверии очередного заседания по избирательному законодательству приняли особо развязный характер. Некоторые СМИ принялись расписывать "бесполезность" и "ненужность" Совета, обосновывая это тем, что якобы все вопросы, касающиеся реформирования избирательного законодательства, уже мол решены на совещании у Президента.Но всем, кто сколько-нибудь внимательно следил за освещением в прессе совещания у главы государства, хорошо известно, что там обсуждались концептуальные, стратегические подходы к данной проблеме, которые будут наполняться необходимой конкретикой, в том числе с учетом мнений представителей общественности.Понятно, что целью тенденциозных публикаций является не существо вопроса (на него авторам, судя по всему, просто наплевать), а попытка огульно дискредитировать ОКС и вообще саму идею диалога власти с придерживающимися разных политических убеждений общественными деятелями.Налицо - явный парадокс! Многие годы лидеры политической оппозиции повсюду, и прежде всего в ЕС, настаивали на диалоге с властью. При любом удобном случае сыпались жалобы, что мнение оппозиции якобы "даже не выслушивают". Но как только власть, по собственной инициативе, создала эффективную площадку для прямого диалога с различными общественными (в том числе и оппозиционными) силами, недобросовестные политики и обслуживающие их журналисты злобно атаковали саму идею Общественно-консультативного совета.Уверен, что придерживающиеся оппозиционных взглядов члены Общественно-консультативного совета прекрасно знают, что тенденциозная кампания в СМИ - явная ложь! Однако почему-то не спешат ее опровергать.До всех членов ОКС была своевременно доведена обширная информация о реакции органов власти на их идеи и предложения, высказанные в ходе заседаний Совета. Факты доказывают: все разумные предложения и рекомендации членов Совета не просто "благосклонно выслушиваются" и "принимаются к сведению", а реализуются в конкретных решениях государственных органов.В частности, ряд предложений членов ОКС учтен при подготовке пакета принятых мер по либерализации экономической деятельности, поддержке предпринимательства. Правительству даны конкретные поручения по созданию национальной системы квалификаций.По результатам заседания ОКС 17 июня 2009 года, на котором обсуждались вопросы совершенствования пенитенциарной системы Республики Беларусь, подготовлен и уже до конца текущего года в парламент будет внесен проект закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования порядка исполнения наказаний".И это лишь часть примеров.Естественно, что органы власти соглашаются не со всеми предложениями, высказываемыми членами ОКС. И это абсолютно логично. Ведь хорошо известно, что ни в одной демократической стране мира власть не действует сугубо по рецептам оппозиции. По самой своей природе власть и оппозиция представляют разные точки зрения на пути развития общества, а принципиальный спор между ними разрешается народом на периодических выборах.Если бы власть и оппозиция всегда и во всем соглашались друг с другом, то власть перестала бы быть властью, а оппозиция - оппозицией.Мы не против компетентной и деловой критики нашей работы - мы заинтересованы в ней и стремимся к тому, чтобы как можно больше людей информировалось о нашей совместной деятельности. Но мы не приемлем подставок, спекуляций и откровенной лжи, которую обрушили на ОКС некоторые политические конъюнктурщики.Общественно-консультативный совет, повторяю, это эффективная площадка диалога и взаимоуважительного обмена мнениями. И если у кого-то возникает безответственное желание сознательно и грубо загубить это начинание, то необходимо иметь в виду: ответственность за срыв начавшегося общественного диалога ляжет на них.В связи с изложенным мною принято решение взять тайм-аут в работе Общественно-консультативного совета и провести персональные консультации с членами ОКС о возможности и порядке его будущей работы.Надеюсь, что те, кто постоянно заявляет о своей преданности Беларуси и приверженности цивилизованному общественному диалогу наконец-то подтвердят свои слова реальными и позитивными делами на благо Беларуси.

Источник: БелТА