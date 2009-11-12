Студенты БГУ задали вопросы президенту Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил производственное объединение «Агат» и встретился с преподавателями и студентами Белгосуниверситета.

Причём, лекцию он читал уже как почётный профессор БГУ – звание торжественно присудили решением Учёного совета вуза.

Ильхам Алиев в своей речи сделал акцент на развитие совместных производств, увеличение товарооборота и сотрудничество в области строительства и образования.

Ильхам Алиев:

Сегодня без качественного образования невозможно успешное развитие ни одной страны. А также невозможно продвижение молодых кадров, потому что без хороших знаний, без навыков, без профессионализма сегодня нелегко найти себя в жизни. Поэтому государство должно стремиться к тому, чтобы создать хорошие условия, а молодёжь должна ответственно относиться к образованию

Президент Азербайджана рассказал и о развитии своей страны, откровенно поделившись существующими проблемами. Студенты не только внимательно слушали, но и смогли задать вопросы. Прежде всего, молодёжь интересовали перспективы в области совместной разработки и использования нефтяных ресурсов Азербайджана. А также взаимодействие в рамках программы «Восточное партнёрство».

Отвечая, Ильхам Алиев, особо подчеркнул, что перспективу во всех программах определяют дружественные отношения между странами — а они у нас проверены временем и конкретными делами.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Каждый год поступают несколько студентов из Азербайджана. Они хорошо учатся, в годы учёбы устанавливают контакты с белорусскими студентами. Очевидно, что дружба экономистов в студенческие годы — это совместный бизнес после окончания вуза. И поэтому я убежден, что экономические связи с Азербайджаном станут самыми тесными.