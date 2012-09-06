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Жители улицы Карла Маркса недовольны, что их улица стала пешеходной

06 сентября 2012 12:21
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С 12 мая по выходным дням и праздникам улица Карла Маркса стала пешеходной. Свободно прогуливаться здесь можно до 23:00.

Помимо возможности беспрепятственно передвигаться по проезжей части, прогулки горожан сопровождаются музыкой самобытных исполнителей, танцами, театральными и лазерными перформансами. Однако разнообразие развлечений устраивает не всех.

Андрей, житель дома по улице Карла Маркса:
Машину негде поставить, народа постоянно много ходит. Неудобно в выходные дни.

Жалобы в администрацию района продолжают поступать, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Улицы Минска # Видеофакт

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