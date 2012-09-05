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350 человек получили ключи от 105 квартир в новостройке в минском микрорайоне Брилевичи

05 сентября 2012 17:09
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Новости Беларуси. Двери новостройки молодого микрорайона Брилевичи открылись для первых хозяев. Чего стоило этот дом построить, 5 сентября жильцы узнали из первых уст. К кварталу общей площадью в 110 квадратных метров застройщики отнеслись с особой ювелирностью. Ведь многоэтажки обрамляют ворота города и считаются его визитной карточкой.

105 комфортных и просторных апартаментов в ближайшее время заселят 350 человек. А инфраструктура постепенно наберет максимальную скорость, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Коренько, председатель собрания акционеров компании-застройщика:
Район очень хорошо развивается, сделан по генплану, четко просчитано количество школ, яслей, садов, поликлиник, магазинов.

Владельцы квартиры:
Квартира нам нравится, все обустроено. Надеемся здесь жить счастливо.

# общество # Государственная политика

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