350 человек получили ключи от 105 квартир в новостройке в минском микрорайоне Брилевичи

Новости Беларуси. Двери новостройки молодого микрорайона Брилевичи открылись для первых хозяев. Чего стоило этот дом построить, 5 сентября жильцы узнали из первых уст. К кварталу общей площадью в 110 квадратных метров застройщики отнеслись с особой ювелирностью. Ведь многоэтажки обрамляют ворота города и считаются его визитной карточкой.
105 комфортных и просторных апартаментов в ближайшее время заселят 350 человек. А инфраструктура постепенно наберет максимальную скорость, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Коренько, председатель собрания акционеров компании-застройщика:
Район очень хорошо развивается, сделан по генплану, четко просчитано количество школ, яслей, садов, поликлиник, магазинов.
Владельцы квартиры:
Квартира нам нравится, все обустроено. Надеемся здесь жить счастливо.