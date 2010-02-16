Житель Бреста вырастил четыре куста конопли в своей квартире

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Милиционеры изъяли эту коноплю, из которой он намеревался изготовить наркотические средства. Неработающий житель Бреста 1987 года рождения создал у себя на дому целую нарколабораторию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По материалам отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РОВД Бреста в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.329 («Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК Беларуси, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.