Засуха в Кении может иссушить туризм

Дикая природа – основной источник валюты в экономике этой страны – под угрозой.

Причиной этому стала опустошительная засуха. Она поразила всю территорию Кении и начинает всерьез беспокоить местных туроператоров. Красочные репортажи о том, как в Цаво слоны и гиппопотамы гибнут от голода, подняли волну беспокойства среди туристов. Ряд национальных парков предпринимают меры по обеспечению животных водой. А государственная служба по охране природы закупает сено для гиппопотамов.

Кения переживает самую сильную засуху за последние годы. Экологи называют разные причины катастрофы: начиная от глобального потепления и заканчивая чрезмерной мелиорацией и уничтожением лесов этой африканской страны. Но долгожданные дожди с облегчением могут принести и новые испытания. Из-за небольшого количества растительного покрова на иссушенной земле, наводнения и эрозия неизбежны.