Неделя вкуса стартовала во Франции

Министр сельского хозяйства под пристальным взором трех сотен поваров со всех уголков страны разрезал полутораметровый шоколадный торт.

Примечательно, что торжественный старт недели вкуса дали на фоне Эйфелевой башни. Так организаторы слили воедино самые главные достопримечательности Франции – символ Парижа и знаменитую на весь мир кулинарию.

Торт разрезан и с удовольствием съеден, а просветительская работа шеф-поваров только начинается. За эту неделю они побывают в школах и университетах, рассказывая, что питаться хорошо – это хорошо.

У недели вкуса – в этом году небольшой юбилей. Традицию ввели 20 лет назад для популяризации французской кухни.

- Мы торговцы радостью и удачей, и мы стараемся передавать эти эмоции. Люди едят каждый день, но они должны питаться с удовольствием. А не только с целью прокормить себя, - рассказывает шеф Франсуа Дютей