Неделя вкуса стартовала во Франции

Примечательно, что торжественный старт недели вкуса дали на фоне Эйфелевой башни. Так организаторы слили воедино самые главные достопримечательности Франции – символ Парижа и знаменитую на весь мир кулинарию.
Торт разрезан и с удовольствием съеден, а просветительская работа шеф-поваров только начинается. За эту неделю они побывают в школах и университетах, рассказывая, что питаться хорошо – это хорошо.
У недели вкуса – в этом году небольшой юбилей. Традицию ввели 20 лет назад для популяризации французской кухни.
- Мы торговцы радостью и удачей, и мы стараемся передавать эти эмоции. Люди едят каждый день, но они должны питаться с удовольствием. А не только с целью прокормить себя, - рассказывает шеф Франсуа Дютей