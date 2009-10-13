На центральной площади Полоцка строители обнаружили памятную плиту с крестом

В белорусском городе-музее стало на одну археологическую находку больше.

Для археологов находка оказалась предсказуемой. По историческим документам мраморная плита была освящена и заложена здесь в 1848 году на месте установки памятника героям Отечественной войны 1812 года. Сейчас он восстанавливается, идет монтаж фундамента. На месте исторической находки сейчас приостановлены все работы.

- Это плита была заложена на месте установки памятника. И, наверное, для потомков, которые через какие-то столетия нашли бы ее. А мы нашли через 150 лет. Эта плита займет достойное место в музее, или будет заложена в элементы памятника, который будет потом устанавливаться, - рассказал Станислав Красовский, главный специалист Полоцкого горисполкома