«Если вы хотите хороших аниматоров, то сарафанное радио – лучший помощник». Интервью финалистов международной детской выставки «Аниматор-батл»
Жаркая пора для воспитателей, учителей начальных классов и родителей. Впереди – проведение новогоднего праздника, а хорошие Деды Морозы со Снегурочками да аниматоры – нарасхват. Как не попасть на непрофессионала и выбрать хорошего ведущего-аниматора для детского праздника?
И тут как раз кстати оказался первый в Беларуси шоу-конкурс для артистов-аниматоров «Аниматор-батл», который в первых числах декабря проходил в минском Дворце спорта в рамках Международной детской выставки. Как проходил шоу-конкурс «Аниматор-батл»? Кто стал победителем? Что делали участники?
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор шоу-конкурса «Аниматор-батл» – Виктория Росолько и финалисты – обладатель диплома 2 степени – Анна Бесан и третьего места – Карина Ворущенко.
Виктория Росолько, организатор шоу-конкурса «Аниматор-батл»:
Наша задача – дарить детям сказку и веру в эту сказку, поэтому у нас и тематика «Аниматор-батл» проходила в такой, что мы все собрались для того, чтобы подарить детям сказку. И каждый ребенок, пришедший на выставку, мог в этой сказке поучаствовать.
А как не попасть на непрофессионала? Какие ключевые слова нужно задать людям, которые претендуют на организацию вашего праздника, для того, чтобы «не кусать себя за локти» и горевать от того, что потратил время зря?
Анна Бесан, финалистка шоу-конкурса «Аниматор-батл»:
Если вы хотите хороших аниматоров, то это лучше всего по такому сарафанному радио. Если вам такой хороший друг порекомендовал человека, либо вы где-то видели этого аниматора, например, на «Аниматор-батл».
Виктория Росолько:
Для этого мы и провели «Аниматор-батл», потому что родители часто спрашивают, есть ли у вас видео, покажите ваши работы. И для этого мы сделали конкурс, чтобы каждый мог прийти на выставку и посмотреть.
Карина Ворущенко, финалистка шоу-конкурса «Аниматор-батл»:
Аниматора выбрать очень просто, во-первых, это всегда зарегистрированные компании, это не человек, который халтурит, просто нарядил себя, пошил костюм. И, во-вторых, можно обратить внимание на стоимость. Уважающая себя компания, извините, на рынке услуг стоит недёшево, не пять копеек. И Дед Мороз, и Снегурочка в сезон важны, это не должен быть сосед. Если вы платите за это деньги, важно, обратите внимание, ребенок, который верит в сказку, всегда, взрослый этого может не заметить, но ребенок обратит внимание на обувь Деда Мороза, обратит внимание, что у него в бороде.
Услуги аниматора не из дешёвых, а когда люди хотят своему любимому, единственному, неповторимому ребёнку устроить праздник, тут возникает вопрос: что в таких случаях можете порекомендовать? Как устроить праздник лично?
Анна Бесан:
Каждый родитель может своему ребёнку подарить праздник. За основу можно взять всё что угодно. Можно взять ложки, можно взять стулья, можно взять деревяшки и сделать с этим какие-то замечательные конкурсы.
Виктория Росолько:
Можно взять экспресс-поздравления. Ту же охапку воздушных шаров тебе принесёт любимый персонаж из мультфильма, который ребёнок очень любит. Это для него запомниться, и будет лучшим подарком.