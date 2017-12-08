«Если вы хотите хороших аниматоров, то сарафанное радио – лучший помощник». Интервью финалистов международной детской выставки «Аниматор-батл»

Жаркая пора для воспитателей, учителей начальных классов и родителей. Впереди – проведение новогоднего праздника, а хорошие Деды Морозы со Снегурочками да аниматоры – нарасхват. Как не попасть на непрофессионала и выбрать хорошего ведущего-аниматора для детского праздника? И тут как раз кстати оказался первый в Беларуси шоу-конкурс для артистов-аниматоров «Аниматор-батл», который в первых числах декабря проходил в минском Дворце спорта в рамках Международной детской выставки. Как проходил шоу-конкурс «Аниматор-батл»? Кто стал победителем? Что делали участники? В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор шоу-конкурса «Аниматор-батл» – Виктория Росолько и финалисты – обладатель диплома 2 степени – Анна Бесан и третьего места – Карина Ворущенко.

Виктория Росолько, организатор шоу-конкурса «Аниматор-батл»:

Наша задача – дарить детям сказку и веру в эту сказку, поэтому у нас и тематика «Аниматор-батл» проходила в такой, что мы все собрались для того, чтобы подарить детям сказку. И каждый ребенок, пришедший на выставку, мог в этой сказке поучаствовать.

А как не попасть на непрофессионала? Какие ключевые слова нужно задать людям, которые претендуют на организацию вашего праздника, для того, чтобы «не кусать себя за локти» и горевать от того, что потратил время зря? Анна Бесан, финалистка шоу-конкурса «Аниматор-батл»:

Если вы хотите хороших аниматоров, то это лучше всего по такому сарафанному радио. Если вам такой хороший друг порекомендовал человека, либо вы где-то видели этого аниматора, например, на «Аниматор-батл».

Виктория Росолько:

Для этого мы и провели «Аниматор-батл», потому что родители часто спрашивают, есть ли у вас видео, покажите ваши работы. И для этого мы сделали конкурс, чтобы каждый мог прийти на выставку и посмотреть. Карина Ворущенко, финалистка шоу-конкурса «Аниматор-батл»:

Аниматора выбрать очень просто, во-первых, это всегда зарегистрированные компании, это не человек, который халтурит, просто нарядил себя, пошил костюм. И, во-вторых, можно обратить внимание на стоимость. Уважающая себя компания, извините, на рынке услуг стоит недёшево, не пять копеек. И Дед Мороз, и Снегурочка в сезон важны, это не должен быть сосед. Если вы платите за это деньги, важно, обратите внимание, ребенок, который верит в сказку, всегда, взрослый этого может не заметить, но ребенок обратит внимание на обувь Деда Мороза, обратит внимание, что у него в бороде.