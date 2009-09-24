Заменить контракты на трудовые договоры

С этим предложением выступила Федерация профсоюзов Беларуси.

Речь идет об изменениях в существующем законодательстве: с тем, чтобы в отношениях нанимателя и работника, вместо контракта сроком на один год была возможность заключить бессрочный трудовой договор. Соответствующее предложение вскоре направят в Совет Министров.

И сегодня же Федерация профсоюзов приняла план действий по обеспечению достойного труда. Специалисты продолжат следить за уровнем занятости и зарплат в стране, установят более строгий контроль за соблюдением техники безопасности на местах и других прав в части соблюдения трудового законодательства.