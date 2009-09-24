В Беларуси не будет суда присяжных

В ближайшее время не будет кардинальной реформы уголовного законодательства.

Об этом сегодня заявил журналистам председатель уголовной коллегии Верховного суда Валерий Калинкович. В частности вопрос о создании института суда присяжных пока не актуален.

На пленуме, который открылся сегодня в Минске, также рассматривался вопрос об обеспечении прав на защиту в уголовном процессе. Особое внимание было оказано услугам так называемых «государственных» адвокатов.

- До половины случаев труд адвоката оплачивается за счет бюджетных средств, но это не означает, что адвокат государственный. Это профессиональный адвокат, член коллегии, который имеет соответствующую лицензию. Но за счет госсредств обеспечивается участие адвоката в деле в том случае, если обвиняемый сам не в состоянии оплатить эти услуги. Реформы, которые могли бы касаться суда присяжных, у нас в ближайшее время не предвидятся. Для того, чтобы что-то реформировать, нужно для начала убедиться, что то, что есть, работает неэффективно. Пока у меня нет оснований для таких утверждений, - заявил Валерий Калинкович, заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь.