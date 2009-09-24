Казахстан готов укреплять военно-промышленное сотрудничество с Беларусью

Об этом заявил вице-премьер республики на встрече с Сергеем Сидорским.

В ближайших планах – создание совместного предприятия по ремонту авиатехники. Предположительно, такой проект реализуют на территории Казахстана.

Особое внимание на встрече было уделено научным вопросам. На гостей большое впечатление произвел опыт Беларуси в автоматизированном управлении армией. В перспективе – появление программного обеспечения для наземных войск совместной разработки.

- В будущем предстоит визит министра обороны Казахстана, который также увидит тот потенциал, который предоставляет Беларусь для казахстанских оборонно-промышленных предприятий. Я думаю, что вместе с государственным военно-промышленным комитетом и оборонными предприятиями Казахстана будет задействован тот потенциал, который позволит развивать военно-техническое сотрудничество на современном уровне, - заявил Серик Ахметов, заместитель премьер-министра Республики Казахстан.