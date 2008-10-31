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Закон об амнистии не должен распространиться на осужденных за коррупцию

31 октября 2008 08:44
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Особенно это касается взяточничества. Такое мнение высказал сегодня Генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич. Глава ведомства отметил, что в настоящее время есть недостатки в координации борьбы с коррупцией. И их нужно устранить. Должна быть усилена ответственность госслужащих, которые имеют непосредственное отношение к распоряжению материальными ресурсами, а также работают в сфере разгосударствления и приватизации, предоставления земельных участков, проведения госзакупок.

Григорий Василевич добавил, что для борьбы со взятками госслужащих необходимо "более основательно использовать потенциал норм Уголовного кодекса". При этом он обратил внимание на то, что сейчас разница в санкциях за взятку в 50-100 долларов и за взятку в размере 26 тысяч долларов составляет только полтора года.
# общество # Амнистия в Беларуси

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