На Августовском канале началась реконструкция уникального оборонительного сооружения – "Линии Молотова"

Девять сохранившихся дотов свяжет новый туристический маршрут. После завершения работ, все желающие смогут буквально по минутам увидеть первый день войны.

В июне 41-го Геннадию Штульцу едва исполнилось пять. Но, говорит, жестокие бои за укрепрайон "Линия Молотова" помнит отчетливо. Тогда доты на берегу Августовского канала помешали стремительному наступлению немцев. Цену за стойкость заплатили высокую. Почти все красноармейцы погибли.

Оборонительные сооружения на Августовском канале, так называемая "Линия Молотова", это своеобразная Брестская крепость в миниатюре. К примеру, один из крупнейших дотов сдерживал наступление врага на протяжении двух дней. И только после прямого попадания авиационной бомбы, в образовавшуюся брешь немцы пустили газ. Только так они сломили сопротивление красноармейцев.

После войны об уникальном объекте незаслуженно забыли. Идея проложить здесь туристический маршрут появилась после реконструкции Августова. Девять дотов на берегу канала соединит пешеходная дорожка. Один из них полностью восстановят. Туристам в подробностях расскажут о первых боях на этом участке.

А совсем скоро можно будет принять непосредственное участие в боевых действиях. Еще одна идея архитекторов – буквально по минутам воссоздать события тех лет. Гул фашистских самолетов, разрывы снарядов, пулеметная дробь. Все как тогда, в далеком 41-м. Премьера исторической ретроспективы пройдет уже в ближайшие месяцы.

