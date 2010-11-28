Заключение независимых специалистов ОБСЕ по делу Бебенина застало врасплох белорусскую оппозицию

Эксперты ОБСЕ подтвердили основную версию белорусской прокуратуры о том, что журналист Олег Бебенин покончил жизнь самоубийством. Однако оппозиция, видимо, рассчитывала совсем на другой итог расследования.

Европейская организация, на которую они буквально молились, тут же оказалась врагом и была обвинена в необъективности. Впрочем, в последнее время это уже становится тенденцией. Но если раньше под раздачу попадали отдельные известные в Европе персоны, то теперь целая организация, которая для белорусской оппозиции была иконой демократии.

Из доклада экспертов ОБСЕ о проводимом властями расследовании смерти журналиста:

«Эксперты выполняли свои функции в Минске независимо от белорусских властей и органов, получая, где и когда это требовалось, необходимое полное содействие».

«После изучения материалов дела они провели осмотр места наступления смерти, встретились с родственниками, друзьями и коллегами и опросили очевидцев с места происшествия…. Они имели возможность свободно встречаться со всеми лицами, о встрече с которыми они просили».

«Эксперты заключили, что смерть наступила в результате самоубийства путем повешения. По мнению экспертов, нет никаких причин считать, что г-н Бебенин был повешен после наступления смерти».

Мы специально начали сюжет отрывками из того самого заключения. Чтобы попытаться провести мини-исследование на тему того, как и почему порой меняется позиция белорусской оппозиции.

Еще в начале сентября сразу после смерти Олега Бебенина мы рассказывали о том, как странно отдельные его коллеги излагают свою ничем не подтвержденную версию смерти журналиста.

Когда же в МИДе официально подтвердили, что отправили в ОБСЕ запрос с просьбой прислать независимых экспертов – ждали последних все. Для прокуратуры это было делом чести, для оппозиции делом, как позже окончательно выяснится, черного пиара. И до и во время пребывания в Минске экспертов на оппозиционных сайтах мелькали нейтральные заголовки вроде «ОБСЕ направит двух криминалистов для расследования причин смерти Олега Бебенина».

Но сейчас, спустя почти два месяца, если вчитаться в суть того, что писали они вчера и пишут сегодня, вселенную точно не откроешь, но выводы сделаешь.

Статья от 14 октября. Написала ее, кстати, жена того самого кандидата в Президенты от оппозиции, который больше всех кричал о якобы политической подоплеке в смерти Бебенина. Судя по отрывкам из статьи, жена в семейном подряде тоже пиарщиком на полставки.

«25 октября в Минск должны приехать патологоанатом и криминалист из Швеции и Норвегии. А пока силовики пытаются давить на коллег и друзей Бебенина, которые настаивали на привлечении независимых экспертов».

Как изменится политика их партии, пускай и не партия она, можно будет увидеть уже в тот самый день, когда на сайте ОБСЕ появится официальное заключение тех самых независимых экспертов, которых еще месяц назад с таким театральным «боем» и криками требовала эта самая жена, муж и коллеги Бебенина. Которые сейчас занимают разные посты в штабе того, кого мы назвали мужем. Но перед этим еще одна ремарка. Чтоб потом сравнить было легче.

Друг Бебенина в интервью от 27 октября, т.е. сразу после того, как он лично встретился с европейскими экспертами, расскажет вот что:

«Эксперты очень внимательно выслушали нас, задавали детальные вопросы. Естественно, мы больше говорили, а они слушали. Беседа шла при помощи переводчика, который сопровождал экспертов, а также в присутствии нашего переводчика. И я могу утверждать, что перевод был на высоком уровне».

В общем, если просто – не было к экспертам ОБСЕ ну никаких претензий. Но уже 23 ноября, т.е. после обнародования заключения, тот же самый человек в интервью тому же самому порталу говорит уже вот что:

«Создается впечатление, что приехавшие эксперты стали игрушкой в политических играх белорусского режима. И тех западных политиков, которые пытаются спасти последнюю диктатуру Европы».

Оппозиционные порталы тут же, как по команде, начали пестреть уже совсем другими заголовками – вроде, «Эксперты ОБСЕ не смогли объективно расследовать дело Бебенина». Но тот кандидат, который раньше уже отличился как невидимый всадник черного пиара снова пошел дальше всех. Когда начал спасать свою и без того отсутствующую репутацию заявлениями вроде этого:

«Заключение экспертов ОБСЕ по делу о гибели журналиста Олега Бебенина необъективно».

Именно этот самый кандидат от оппозиции на теме Бебенина без преувеличения отпиарился по полной. Еще в конце сентября он отчитывался своим лояльным СМИ о том, как в прокуратуре ему задавали все «не те» вопросы и обещал, мол, независимое расследование проведем, когда к власти придем. Предвыборные обещания на костях погибшего друга – Бебенин должен был возглавить штаб этого самого кандидата – теперь и вовсе непонятно кому адресованы. Ведь если в названии движения, которое возглавляет этот человек, есть слово «европейская» – то как можно сомневаться в том, куда собираешься повести белорусов?

Кстати, ни в одном из своих отчетов для прессы этот кандидат так и не упомянул о том, что в день смерти журналиста с ним встречался. Как и ни разу не высказал простую человеческую версию: что иногда люди убивают себя из-за проблем в жизни или как раз на работе.

Впрочем, то, что свою позицию белорусская оппозиция меняет по-быстрому, подтвердилось в этом месяце совсем не единожды. Литовский Президент сначала приехала к Александру Лукашенко, а позже уже на закрытой встрече с послами ЕС сказала то, к чему в оппозиционном лагере ну никак не готовились.

«Лукашенко – это гарант экономической и политической стабильности в Беларуси, ее независимости. Мы не хотели бы, чтобы наш сосед стал второй Россией».

Эффект детской неожиданности вылился в интернет-истерику, а Даля Грибаускайте, судя по все тем же заголовкам и комментариям, стала врагом оппозиционного клана. Та же судьба постигла и режиссера Эмира Кустурицу. И теперь, похоже, принцип «кто не с нами тот против нас» окончательно доведет белорусскую оппозицию до ручки. Той двери, которая закрыта. В какой бы части света эта дверь не находилась.

Впрочем, одна из этих дверей, судя по всему, пока приоткрыта. Думается, именно через нее белорусские оппозиционные анналы так прочно попали на российские каналы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ровно за день до обнародования доклада ОБСЕ по делу Бебенина, т.е. будто используя последний шанс, в российском эфире все те же сентябрьские лица. Все с теми же странными заключениями.

А между тем, с 1993 года до 2010 в России накопилось 60 убийств журналистов, дела которых не раскрыты до сих пор. И именно эта страна считается одной из самых опасных в мире для работников СМИ.

Пока белорусская прокуратура в сентябре четко работала по делу Бебенина и это подтвердили эксперты ОБСЕ, в Москве Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации встречался с сотрудниками Комитета защиты журналистов. Красиво, при камерах. И даже пообещал возобновить пять ранее закрытых дел по убийствам журналистов. Правда, в их числе не оказалось ни Влада Листьева, с момента его убийства прошло 15 лет, ни редактора русского издания журнала «Forbes» Пола Хлебникова, ни корреспондента «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова, ни обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Реальные убийцы и уж тем более заказчики по всем этим делам не найдены до сих пор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, белую черту под всем этим черным пиаром подвел бывший глава российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов:

«У меня, к сожалению, очень много сомнений по поводу того, что эти преступления будут раскрыты, ну а сообщение об этом – часть пиара, который был, есть и будет в России».